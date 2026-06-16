Водитель автобуса в Петербурге на спор проехал весь маршрут с завязанными глазами и стал героем соцсетей

Водитель городского автобуса в Санкт-Петербурге Лев Лурье стал звездой соцсетей после того как на спор проехал весь маршрут в час пик с завязанными глазами. Видео из салона собрало миллионы просмотров. Пользователи восхищаются его профессионализмом и отмечают, что автобус не только не попал ни в одно серьёзное ДТП, но и прибыл на конечную остановку точно по расписанию.

«За десять лет работы я изучил здесь каждую яму, каждую лужу и каждый светофор», – рассказал сам водитель.

В Смольном сообщили, что «в целом не поддерживают» подобные эксперименты, однако признали результат впечатляющим. Александр Беглов поручил изучить опыт водителя для повышения эффективности городского транспорта.

«Можно сказать, что это наш ответ московскому беспилотному транспорту. Только там бездушные и ошибающиеся машины, а у нас – водители, безупречно знающие свой город», – прокомментировали эксперимент в городском комитете по транспорту.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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