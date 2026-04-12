Россияне будут платить за капремонт будущей орбитальной станции

После ликвидации благотворительного фонда «Подари России космос» и отъезда его учредителей в Израиль «Роскосмос» столкнулся с финансовыми трудностями при строительстве национальной орбитальной станции. В настоящий момент чиновники приняли решение перенести её запуск с 2028-го на 2030-й год.

После длительных дебатов межведомственной комиссией принято решение о новой статье финансирования проекта – строительство Российской орбитальной станции будут финансировать все граждане РФ путём внесения дополнительных средств в фонд капитального ремонта. Соответствующая договорённость достигнута между «Роскосмосом» и министерством строительства и ЖКХ. По их инициативе будет создано ООО «Космический сбор», на счета которого поступят средства.

«Для граждан ничего не изменится, просто вырастут их счета за капремонт, но волноваться не стоит – все средства идут на развитие отечественной космонавтики и операционные расходы фонда», – пояснил глава «Космического сбора» Гамлет Лероян.

В «Роскосмосе» пояснили, что государственное финансирование проекта сохранится и даже увеличится, а средства, полученные от оплаты услуг ЖКХ, пойдут на «будущие ремонты орбитальной станции».

