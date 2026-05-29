Россиянам разрешили есть роллы палочками

Правительство Российской Федерации утвердило долгожданные поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), легализующие употребление роллов и суши при помощи деревянных палочек. Постановление, немедленно вступившее в силу, отменяет штраф до 30 тысяч рублей, который ранее грозил каждому гражданину, осмелившемуся подцепить палочкой кусочек «филадельфии».

В кабинете министров пояснили, что такое решение стало логическим завершением многомесячной дискуссии о том, что «не палочники виноваты, а роллы сами по себе провокационны». Возвращение палочек в легальное поле произошло на фоне общего курса на регулирование восточной кухни. Теперь посетители японских ресторанов могут не опасаться штрафов, а более 400 су-шефов в 18 регионах страны, отбывающие сроки за использование чуждых русскому менталитету столовых приборов, будут амнистированы.

«Мы прислушались к чаяниям граждан, которые годами прятали палочки в рукавах, как декабристы. Отныне хаси – это не орудие правонарушения, а полноправный столовый прибор, стоящий в одном ряду с ложкой и вилкой», – заявил представитель Минюста. Он, однако, предупредил, что попытка использовать палочки для поедания пельменей или гречки по-прежнему будет строго пресекаться.

—