Россия объявила одностороннее перемирие 8-9 мая, пригрозив ракетным ударом по центру Киева

Министерство обороны РФ сообщило, что, в соответствии с решением главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина, 8-9 мая 2026 года объявляется перемирие в ознаменование Дня победы. «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – говорится в заявлении.

«Вместе с тем обратили внимание на заявление, сделанное главой киевского режима в Ереване на саммите европейского политического сообщества, в котором содержатся угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая. Вооруженными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий», – заявляет МО РФ.

«В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева… Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – говорится в заявлении.

В Украине, как и большинстве стран мира, окончание Второй Мировой войны в Европе отмечается 8 мая. Это государственный праздник – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. В РФ День победы – 9 мая.

Следует также добавить, что президент Украины Владимир Зеленский, имя которого в заявлении не называется, не угрожал нанести удар по Москве 9 мая, а заявил, что в РФ боятся такого удара, и проявление этого – отказ от привлечения к параду военной техники.