 

Россия объявила одностороннее перемирие 8-9 мая, пригрозив ракетным ударом по центру Киева

04.05.2026, 20:34, Разное
  Поддержать в Patreon

Министерство обороны РФ сообщило, что, в соответствии с решением главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина, 8-9 мая 2026 года объявляется перемирие в ознаменование Дня победы. «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – говорится в заявлении.

«Вместе с тем обратили внимание на заявление, сделанное главой киевского режима в Ереване на саммите европейского политического сообщества, в котором содержатся угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая. Вооруженными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий», – заявляет МО РФ.

«В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева… Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – говорится в заявлении.

В Украине, как и большинстве стран мира, окончание Второй Мировой войны в Европе отмечается 8 мая. Это государственный праздник – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. В РФ День победы – 9 мая.

Следует также добавить, что президент Украины Владимир Зеленский, имя которого в заявлении не называется, не угрожал нанести удар по Москве 9 мая, а заявил, что в РФ боятся такого удара, и проявление этого – отказ от привлечения к параду военной техники.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

04.05 / Трамп пригрозил «стереть Иран с лица Земли»

04.05 / У малой планеты близ Плутона неожиданно нашли глобальную атмосферу

04.05 / В Лейпциге автомобиль врезался в толпу пешеходов, есть погибшие

04.05 / «Яндекс.Такси» переходит на пятилетнее планирование стоимости поездок

04.05 / LG объединила планшет, телевизор и фоторамку в одном устройстве

04.05 / Производитель пылесосов Dreame разработал собственный ракетомобиль

04.05 / Ранние европейские земледельцы заплатили за бум рождаемости низкорослостью и худобой

04.05 / Генсек ООН: было бы здорово создать площадку, где представители разных стран могли бы договариваться друг с другом

04.05 / Биохимики объяснили причину полезного эффекта кофе на организм

04.05 / Швейцария рассекретит архивное досье на нацистского преступника Йозефа Менгеле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике