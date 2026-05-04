 

Российский удар по Мерефе, есть жертвы

04.05.2026, 10:35, Разное
По меньшей мере три человека погибли и восемь пострадали в результате российского воздушного удара по расположенному в Харьковской области городу Мерефа. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

«Зафиксированы повреждения частных и многоквартирных домов, четырех магазинов, станции техобслуживания. На месте удара продолжают работать бригады экстренной помощи, все профильные службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь», – добавил он.

В ночь на 4 мая русские атаковали Украину 155-ю ударными БПЛА разных типов. 135 из них были перехвачены, на 14 беспилотников достигли целей, еще в четырех местах причинен ущерб падением обломков.

