Российский «Теледроид» будет доставлен на МКС во втором полугодии 2026 года

Со слов Евгения Дудорова, топ-менеджера «Корпораций Робототехники», российский космический робот «Теледроид» отправится к МКС в III или IV квартале текущего года. Ранее уже сообщалось, что космонавт с МКС и робот смогут стать единой системой при работе в открытом космосе.

Как уточнил Евгений Дудоров, проект, который назвали «системой антропоморфной робототехнической» с присвоением имени «Теледроид», находится на завершающем этапе. По расчетам, доставка робота к станции будет осуществлена во втором полугодии 2026 года, но точные сроки зависят от программы отправки требуемых грузов на борт МКС. Сам эксперимент по использованию «Теледроида» стартует или в самом конце этого года или уже в начале следующего.

Напомним, «Теледроид», получивший техническое зрение, является антропоморфной системой и относится к торсовому типу — то есть «без ног». Робот способен проводить впечатляющий набор работ, копируя движения космонавта в специальном экзоскелете, а также выполнять определенный перечень задач в автономном режиме.

Ключевой целью применения робота в космосе является снижение нагрузки на космонавтов и, соответственно, повышение эффективности и скорости выполнения работ. К примеру, «Теледроид» будет готовить рабочее место для космонавта перед тем, как он выйдет в открытый космос, а затем убирать его. При этом в таких выходах человек будет нужен только для решения ответственных задач, с остальными робот должен справиться сам.