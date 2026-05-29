 

Российский дрон попал в многоэтажный дом в Румынии, есть пострадавшие

29.05.2026, 7:30, Разное
В ночь на 29 мая российский ударный беспилотник типа «Шахед» («Герань») попал в многоэтажный жилой дом в румынском городе Галац. В результате атаки пострадали два человека.

Министерство обороны Румынии подтвердило, что дрон был российского происхождения.

Другие подробности инцидента пока не сообщаются.

По данным румынского минобороны, которые приводит Reuters, с начала полномасштабной войны РФ против Украины Румыния зафиксировала 28 нарушений воздушного пространства и обнаружила 47 фрагментов дронов. На конец апреля 2026 года было зафиксировано семь нарушений воздушного пространства российскими дронами и 11 случаев обнаружения обломков боеприпасов.

