Российские рыбаки случайно захватили в плен британский эсминец

В ночь на 14 июня в проливе Ла-Манш произошло невиданное в военно-морской истории событие – экипаж российского рыболовецкого траулера «Доктор наук академик Шварценгольт» всего лишь одной запущенной ракетой так напугал капитана британского эсминца «Эдинбург», что моряки Королевского флота подняли белый флаг и сдались в плен.

«Мы отмечали день рождения нашего капитана, Васильевичу 50 стукнуло. Ну и дали небольшой салют сигнальной ракетой. Кто же знал, что в этот момент нас собирался захватить «Эдинбург». Решил, что мы входим в теневой флот», – сказал старпом траулера Иван Стрельцов.

Увидев дрейфующий под белым флагом эсминец, капитан российского судна решил, что «Эдинбург» терпит бедствие, поэтому немедленно выслал на британский корабль спасательную экспедицию.

«Британцы встретили нас странно, попросили не убивать и не отправлять на урановые рудники в Сибирь. Только минут через полчаса выяснилось, что они на полном серьёзе решили, что наш экипаж из 12 человек планировал взять на абордаж их эсминец, где служили две сотни моряков», – приводит слова одного из россиян «Комсомольская правда».

В сложившийся ситуации капитан судна «Доктор наук академик Шварценгольт» принял решение незамедлительно покинуть Ла-Манш и уже через 48 часов траулер вернулся в Калининград.

Пресс-секретарь Королевского военно-морского флота Роберт Джефферсон назвал произошедшее «заранее спланированной провокацией» и призвал ввести против российских рыбаков санкции.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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