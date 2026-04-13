Робот BYD будет одновременно подкачивать шины и заряжать АКБ электромобилей

Автопроизводитель BYD недавно получил патент на робота, который способен самостоятельно и одновременно заряжать электромобили и подкачивать шины. Система включает 6 модулей, объединенных в одном функциональном устройстве.

Алгоритм ее работы таков: автомобилю достаточно оказаться на подходящем месте, а бот выполнит сканирование батареи и всех четырех колес авто. Далее, он самостоятельно решает, необходима ли машине зарядка, подкачка шин сжатым воздухом, или оба действия разом.

Архитектура с оригинальным управляющим контуром тщательно верифицирует каждый этап и снижает вероятность ошибок при автономной работе. Разработчики подчеркивают, что робот не нуждается в аппаратных доработках автомобилей, что делает его универсальным и совместимым с уже существующими зарядными портами электрокаров.

Патент китайского автогиганта появился на фоне бурного развития зарядных автоматизированных технологий в Поднебесной. Конкуренты уже продемонстрировали схожие решения, однако BYD предлагает подход, выгодно отличающийся интеграцией операций по обслуживанию автомобиля (мониторинга давления и подкачки) в рабочий процесс.

Спрос на такие системы обусловлен серьезными проблемами сети зарядных станций в Китае. Хотя в стране уже имеется не менее 20 000 000 зарядных портов, имеющиеся парковки достаточно сложно оснастить стационарными решениями. Зато мобильные роботы снижают необходимость в инфраструктуре для каждого места на паркингах.Источник — GlobalChinaEV