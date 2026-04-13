 

Робот BYD будет одновременно подкачивать шины и заряжать АКБ электромобилей

13.04.2026, 10:58, Разное
  Поддержать в Patreon

Автопроизводитель BYD недавно получил патент на робота, который способен самостоятельно и одновременно заряжать электромобили и подкачивать шины. Система включает 6 модулей, объединенных в одном функциональном устройстве.

Алгоритм ее работы таков: автомобилю достаточно оказаться на подходящем месте, а бот выполнит сканирование батареи и всех четырех колес авто. Далее, он самостоятельно решает, необходима ли машине зарядка, подкачка шин сжатым воздухом, или оба действия разом.

Архитектура с оригинальным управляющим контуром тщательно верифицирует каждый этап и снижает вероятность ошибок при автономной работе. Разработчики подчеркивают, что робот не нуждается в аппаратных доработках автомобилей, что делает его универсальным и совместимым с уже существующими зарядными портами электрокаров.

Патент китайского автогиганта появился на фоне бурного развития зарядных автоматизированных технологий в Поднебесной. Конкуренты уже продемонстрировали схожие решения, однако BYD предлагает подход, выгодно отличающийся интеграцией операций по обслуживанию автомобиля (мониторинга давления и подкачки) в рабочий процесс.

Спрос на такие системы обусловлен серьезными проблемами сети зарядных станций в Китае. Хотя в стране уже имеется не менее 20 000 000 зарядных портов, имеющиеся парковки достаточно сложно оснастить стационарными решениями. Зато мобильные роботы снижают необходимость в инфраструктуре для каждого места на паркингах.Источник &#8212 GlobalChinaEV

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике