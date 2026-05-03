 

«Рейв протеста» — незаконная вечеринка на французском полигоне собрала 40000 участников

03.05.2026, 13:33, Разное
  Поддержать в Patreon

Около 40000 человек приняли участие в незаконной рейв-вечеринке, которая прошла на территории бывшего военного полигона, расположенного в Корнюссе, недалеко от города Бурж – столицы департамента Шер.

На полигоне, где на протяжении 150 лет проводились боевые стрельбы, остаются неразорвавшиеся снаряды, что представляло значительную опасность для участников вечеринки. Один из снарядов был найден рядом с дорогой, ведущей к месту ее проведение – пришлось вызвать саперов.

Однако организаторам, группе Tekno Anti Rep, это не помешало. По их словам, мероприятие стало акцией протеста против попыток властей ограничить проведение несогласованных вечеринок. «Это мобилизация. Мы будем собираться на рейвы, протестуя против репрессий», – заявили они.

Инициатива, которая находится на рассмотрении парламента, предлагает ввести тюремное наказание для организаторов нелегальных вечеринок и штрафы для их участников.

Несмотря на незаконность мероприятия, безопасность обеспечивалась полицией. Было задействовано 600 стражей порядка и десятки пожарных. Выписано 32 штрафа, в основном в связи с наркотиками, четыре человека задержаны, 12 оказана медицинская помощь.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

03.05 / Представители республиканцев в Конгрессе США — «Вывод войск из Германии – сигнал Путину»

03.05 / ДНК оказалась почти всегда частично открытой

03.05 / Верховный суд признал посещение концертов Стаса Михайлова замужними женщинами супружеской изменой

03.05 / Биоморфное будущее сингапурского художника Джеймса Нгуена

03.05 / Сеул проводит «Конкурс короткого сна» в страдающей от недосыпа Южной Корее

03.05 / В Минтруда анонсировали внедрение индивидуальных планов трудовой повинности через портал Госуслуг

03.05 / Зеленский — «В Новороссийске нанесен удар по танкерам российского теневого флота»

03.05 / В Гонконге приговорен еще к 20 годам тюрьмы 78-летний лидер оппозиции Джимми Лай

03.05 / Фелиса Олеговна объявила о создании телеканала «Кошачья культура»

03.05 / ВСУ — ночью перехвачены 249 из 268 БПЛА. МО РФ — сбиты 334 беспилотников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике