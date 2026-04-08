Ракеты, которыми обстреляли аппарат «Артемиды II» на обратной стороне Луны, оказались модифицированными «Фау-2»

В NASA заявили, что две ракеты, которыми был обстрелят аппарат миссии «Артемида II», по характеру полёта и внешним деталям напоминали модернизированные немецкие V-2 («Фау-2»). Ни одна из них не задела сам космический корабль – предположительно в обоих случаях не сработали (или не были активированы) детонаторы.

Ракеты прошли на критически близком расстоянии от корабля, заставив астронавтов скорректировать курс и срочно отдалиться от поверхности спутника. Спустя несколько часов экипаж смог передать на Землю видеозапись инцидента.

«Конструкция хвостового оперения снарядов практически не изменилась со времён Пенемюнде, но тяговая мощность здесь увеличена в несколько раз по сравнению с оригинальной V-2, – говорит источник Bloomberg в NASA. – По настоятельным просьбам властей мы не делаем поспешных выводов и не исключаем версию с метеоритами или вулканической активностью».

