 

Ракета-носитель «Амур» перейдет к летным испытаниям в 2031 году

29.05.2026, 11:45, Разное
Изображение: Роскосмос

Летные испытания перспективной ракеты-носителя «Амур» с многоразовой первой ступенью начнутся в 2031 году — такая информация содержится на стенде «Роскосмоса», представленном в рамках Международного форума по безопасности, проходящего в подмосковной «Лайв Арене».

Напомним, создание ракетного комплекса по проекту «Амур-СПГ» ведется на космодроме «Восточный», а сам проект подразумевает управляемое возвращение первой ступени и ее повторное применение до 50 раз при последующих запусках. Ранее в «Роскосмосе» уже говорили о том, что демонстратор такой ступени появится в ближайшие полтора-два года, а сама ракета «Амур» заменит носители серии «Союз-2».

Также отметим, что программа «Амур-СПГ» уже не раз фигурировала в СМИ с другими сроками начала летных испытаний, которые постоянно сдвигались «вправо»: назывались и 2027-й, и 2028-й, и 2030 год, а теперь в качестве очередного ориентира для их старта указан 2031 год.

