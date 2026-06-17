 

Предъявлены обвинения участникам сорванного ФБР нападения на Белый дом в день рождения Трампа

17.06.2026, 11:45, Разное
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Министерство юстиции США объявило о предъявлении обвинений участникам сорванного ФБР нападения на Белый дом. Атака должна была произойти 14 июня, во время празднования 80-летия президента США Дональда Трампа.

Задержаны пять человек. Называется имя одного из них. Это 19-летний Тайсен Пропер. Он был задержан в Огайо 10 июня, после того, как его мать сообщила правоохранительным органам о его интернет-контактах с экстремистской группировкой и о том, что он покупает много оружия.

Согласно заявлению минюста, у Тайсена был обнаружен целый арсенал стрелкового оружия, тысячи патронов, а также информация о потенциальных целях, среди которых многочисленные члены Конгресса. Обнаружена переписка экстремистского характера, свидетельствующая о радикальных религиозных убеждениях и агрессивной антиправительственной повестке.

Другие арестованные – 24-летний Омар Ро, 32-летний Майкл Алан Томас, 32-летний Дэниэл Эксридж и 31-летний Эбрахам Эрмостильо Альварес. Их обвиняют во вступлении в заговор с целью убийства. Аресты проведены на территории четырех штатов: Огайо, Калифорнии, Миссури и Небраски.

Согласно материалам следствия, они планировали запустить дроны со взрывчаткой по лужайке у Белого дома, где в день рождения Трампа были организованы бои единоборств UFC Freedom 250. Как ожидалось, это станет причиной паники, во время которой снайперы смогут открыть огонь по важным целям.


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