Последний остававшийся в России Праведник народов мира скончался в Таганроге в возрасте 98 лет

Игорь Александрович Полугородник, последний живший в РФ Праведник народов мира, скончался в Таганроге 19 мая на 99-м году жизни. Он был признан Праведником народов мира мемориальным комплексом «Яд Вашем» в Иерусалиме в 2003 году – во время Второй мировой войны его семья прятала от нацистов его друга детства.

Сообщение о смерти последнего Праведника народов мира, остававшегося в России, опубликовал Российский еврейский конгресс.

Игорь Полугородник родился в 1927 году в Мариуполе, пишет РБК. Когда немецкие войска заняли город в октябре 1941 года, ему было 14 лет. В глубине того же двора, где жила его семья, жила еврейская семья. Немецкие войска, захватившие Мариуполь, убили около 10 тысяч евреев, проживавших в этом городе, включая семью Воин.

Единственным выжившим после массового расстрела евреев города у противотанкового рва оказался 17-летний Семен Воин. Он пролежал среди тел во рву до наступления ночи, а затем сумел незаметно добраться до дома своих соседей.

Семья Полугородников — отец Александр, мать Александра и сыновья Валентин и Игорь — приняла его, укрыла и помогла скрываться. Семен Воин впоследствии стал дирижером, он продолжал поддерживать дружеские отношения с Игорем Полугородником. Игорь Полугородник переехал в Таганрог, где долгие годы работал учителем физкультуры.

После смерти Полугородника в РФ не осталось живых Праведников народов мира. Всего по всему миру насчитывается более 260 Праведников, чьи имена были связаны с Россией.