Госдума разрешила котам точить когти об мебель

Государственная дума сразу в трёх чтениях приняла поправки в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Согласно новой редакции документа, теперь все российские кошки имеют право точить когти в любом удобном месте.

«Это естественная потребность, поэтому питомец может спокойно заниматься своими делами. Диван или кресло – это всего лишь предмет интерьера, а кот – хранитель очага», – сказал депутат Виталий Милонов.

Согласно новым нормам, за попытку запретить коту точить когти в удобном месте, хозяина может быть оштрафован на сумму до 30 тысяч рублей, либо проговорён к 50 часам исправительных работ.

«Я лично готов контролировать соблюдение законным прав российских четырёхлапых. Поэтому настоятельно не рекомендую котофобам предпринимать что-то незаконное», – написал Милонов в своём Telegram-канале.

