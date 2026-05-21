 

Asus запускает в продажу геймерские AR-очки ROG Xreal R1 с частотой 240 Гц

21.05.2026, 16:03, Разное
1 июня в продажу поступит новая модель очков дополненной реальности от Asus – ROG Xreal R1. Она ориентирована на требовательных геймеров, которые хотели бы видеть на виртуальном экране максимально красивую и плавную картинку. Для этого частоту обновления в очках довели до 240 Гц, что является лучшим показателем в этой нише.

Очки ROG практически идентичны предыдущей модели Xreal One Pro. Обе модели оснащены панелями Micro-OLED с разрешением 1080p, которые создают виртуальный 171-дюймовый дисплей с яркостью 700 нит, имеют угол обзора 57 градусов и время отклика 0,01 мс. Здесь есть встроенные динамики с настройкой звука от Bose и автоматическое электрохромное затемнение – окружающее пространство блокируется, пока взгляд направлен на виртуальный экран, и становится видимым, когда его отводят.

Очки могут фиксировать виртуальный дисплей в заданном положении в пространстве или следить за глазами с помощью технологии отслеживания 3DoF. Любой 2D-контент мгновенно преобразуется в 3D, если так задумано его создателями. Новая модель поставляется с док-станцией для быстрого подключения к трем другим устройствам с помощью одного кабеля USB-C без дополнительного программного обеспечения. Док-станция имеет два порта HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.4. Есть прицел в центре экрана для улучшения точности стрельбы по противникам в играх и счетчик FPS.

Высокая цена новинки ($849) оправдывается возможностью получить эффект большого экрана в пути — для этого достаточно ноутбука. Но это похоже на маркетинговую уловку – для получения качественной картинки нужна мощная видеокарта, которая в мобильных гаджетах зачастую отсутствует. А если сравнивать со стационарными ПК или игровыми консолями с большими мониторами, то такие очки не покажут ничего нового.

Источник &#8212 Asus

