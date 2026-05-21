 

США усиливают давление на Кубу — в Карибское море вошел авианосец Nimitz

21.05.2026, 14:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Авианосец Nimitz в сопровождении двух ракетных эсминцев вошел в Карибское море и, по данным Южного командования ВС США, останется там на некоторое время на фоне усиления давления администрации Дональда Трампа на Кубу, пишет The New York Times.

Американский чиновник заявил газете, что Вашингтон намерен использовать авианосец и базирующиеся на нем истребители прежде всего как демонстрацию силы, а не как платформу для крупной военной операции.

Прибытие авианосной группы совпало с публикацией минюстом США обвинений против 94-летнего Рауля Кастро, бывшего первого секретаря ЦК Компартии Кубы и младшего брата Фиделя Кастро, а также еще пяти человек: им инкриминируются убийства и заговор с целью убийства граждан США в связи с крушением в 1996 году двух американских самолетов организации Brothers to the Rescue.

По данным NYT, значительная часть сил, ранее сосредоточенных Пентагоном в Карибском бассейне для операции против Николаса Мадуро, после ее завершения покинула регион и была переброшена для участия в войне против Ирана. В регионе, по данным ВМС США, также остается универсальный десантный корабль Iwo Jima с подразделениями морской пехоты на борту.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

22.05 / Глава национальной разведки США Тулси Габбард подала в отставку

22.05 / Трамп не будет присутствовать на свадьбе своего старшего сына

22.05 / Путин назвал «терактом» удар по колледжу в ЛНР и поручил минобороны РФ «подготовить ответ»

22.05 / Мэрия Магадана поблагодарила самого активного жалобщика на неправильную парковку, опубликовав его ФИО и адрес

22.05 / Минюст России обновил реестр «иноагентов», включив в него журналистку Ольгу Орлову

22.05 / Пенсионерам с пенсией выше средней по стране запретят подбирать просрочку на задворках супермаркетов

22.05 / Психологи выяснили, как на детей влияют обычные и интерактивные книги

22.05 / СК РФ провел обыски в Институте философии РАН из-за переводов Аристотеля

22.05 / Бизнес-джет Otto Phantom 3500 откажется от иллюминаторов ради превосходной аэродинамики

22.05 / Президент своим указом запретил падение акций VK

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике