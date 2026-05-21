 

Россиянам запретили готовить окрошку

21.05.2026, 13:15, Разное
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал постановление о внесении окрошки в список запрещённых к изготовлению и употреблению продуктов питания. 

Как было доказано ведущими отечественными учёными, популярный холодный суп служит причиной тяжёлых заболеваний – гастрита, депрессии и различных опухолей.

«Дело в том, что окрошка – абсолютно чуждое нашим людям блюдо, поскольку она была завезена на Русь иноземцами. Как известно, что немцу хорошо, то русскому смерть», – сказал Мурашко. 

Все кафе и рестораны обязаны в течение недели исключить запрещённое блюдо из меню, с 1 июня за продажу окрошки владельцам заведений общественного питания грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. За приготовление супа домашних условиях граждан придётся заплатить бюджет 5 тысяч рублей.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

