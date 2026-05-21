 

Посол США — Бен-Гвир предал достоинство израильского народа

21.05.2026, 11:19, Разное
  Поддержать в Patreon

Опубликованное министром внутренней безопасности Израиля Итамаром Бен-Гвиром видео, на котором он унижает задержанных участников «флотилии Сумуда», вызвало огромное возмущение во всем мире.

Посол США в Израиле Майк Хакаби опубликовал в социальных сетях пост с резкой критикой члена правительства. «Флотилия была глупым трюком, но Бен-Гвир предал достоинство своего народа», – написал он.

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что попросит Европейский Союз ввести санкции против министра внутренней безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира за глумление над активистами «флотилии Сумуда».

«В сентябре я сообщил, что этому члену израильского правительства будет запрещен въезд в Испанию. Теперь мы предложим Брюсселю немедленно ввести против него европейские санкции. Такое поведение неприемлемо, мы не потерпим издевательств над нашими гражданами», – написал он.

Напомним, что видео министр с израильским флагом в руках стоит над связанными и стоящими на четвереньках активистами и выкрикивает: «Добро пожаловать в Израиль, мы здесь хозяева! Каникулы закончились!». Одной из задержанных, закричавшей «Свободу Палестине», наносится удар.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что, хотя Израиль «вправе препятствовать тому, чтобы провокационные флотилии пособников террора ХАМАСа входили в наши территориальные воды», действия министра Бен-Гвира в отношении задержанных «не соответствуют ценностям и нормам Израиля».

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

22.05 / Глава национальной разведки США Тулси Габбард подала в отставку

22.05 / Трамп не будет присутствовать на свадьбе своего старшего сына

22.05 / Путин назвал «терактом» удар по колледжу в ЛНР и поручил минобороны РФ «подготовить ответ»

22.05 / Мэрия Магадана поблагодарила самого активного жалобщика на неправильную парковку, опубликовав его ФИО и адрес

22.05 / Минюст России обновил реестр «иноагентов», включив в него журналистку Ольгу Орлову

22.05 / Пенсионерам с пенсией выше средней по стране запретят подбирать просрочку на задворках супермаркетов

22.05 / Психологи выяснили, как на детей влияют обычные и интерактивные книги

22.05 / СК РФ провел обыски в Институте философии РАН из-за переводов Аристотеля

22.05 / Бизнес-джет Otto Phantom 3500 откажется от иллюминаторов ради превосходной аэродинамики

22.05 / Президент своим указом запретил падение акций VK

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике