 

Российский мультимиллионер Михаил Смирнов погиб в ДТП

21.05.2026, 12:19, Разное
Российский предприниматель Михаил Смирнов погиб в ДТП в Ленинградской области, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, авария произошла на 49-м километре автодороги «Пески – Сосново – Подгорье» в Приозерском районе: мужчина 1972 года рождения, управлявший мотоциклом Triumph, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Haval. Водитель мотоцикла скончался до приезда скорой помощи. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Михаил Смирнов был совладельцем и председателем совета директоров ООО «Балтийская топливная компания»; в 2024 году издание «Деловой Петербург» включило его в рейтинг российских рублевых миллиардеров, оценив состояние в 7,79 миллиардов рублей (около $100 млн).

