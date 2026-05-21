Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1548-й день войны

Минобороны РФ 21 мая 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Шестеровка Харьковской области. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Бабка, Гранов, Рясное, Старица и Избицкое Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Могрица, Иволжанское, Запселье и Дегтярное Сумской области. Противник потерял до 195 военнослужащих, 14 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лесная Стенка, Дружелюбовка, Чернещина Харьковской области, Яцковка, Красный Лиман, Татьяновка и Пришиб Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, две бронированные машины, 24 автомобиля и орудие полевой артиллерии. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Стенки, Никоноровка, Рай-Александровка, Николаевка, Артема, Подольское, Алексеево-Дружковка, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 140 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины HMMWV производства США, 19 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белозерское, Райское, Доброполье, Белицкое, Шевченко, Василевка, Новоалександровка, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 300 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Катериновка, Мечетное, Заречное, Добропасово, Великомихайловка, Покровское Днепропетровской области, Комсомольское, Барвиновка и Воздвижевка Запорожской области. ВСУ потеряли более 340 военнослужащих, шесть боевых машин пехоты и шесть автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Григоровка и Марьевка Запорожской области. Уничтожено свыше 40 военнослужащих ВСУ, 18 автомобилей, две станции радиоэлектронной и две станции контрбатарейной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение центру подготовки специалистов беспилотных систем, объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 516 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 150139 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29399 танков и других боевых бронированных машин, 1723 боевые машины реактивных систем залпового огня, 35024 орудия полевой артиллерии и миномета, 62155 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 217800 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.