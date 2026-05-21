Внучка экс-мэра Самары признала вину в убийстве дедушки и бабушки

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина Тархова «в полном объеме» признала вину в убийстве дедушки и бабушки, передает корреспондент «Интерфакса» из зала Самарского областного суда.

При этом подсудимая заявила, что не считает себя виновной в надругательстве над телами убитых.

По остальным инкриминируемым статьям она признала вину частично, по некоторым эпизодам.

31 января 2025 года в полицию с заявлением об исчезновении бывшего мэра Самары Виктора Тархова обратился его друг. Выяснилось, что Тархов и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. По подозрению в преступлении задержали внучку убитых Екатерину Тархову. В феврале 2025 года она призналась в убийстве и рассказала о сообщниках.

7 февраля Екатерине Бельской (Тарховой), внучке Виктора Тархова, было предъявлено обвинение по делу об убийстве родственников. «Следственными органами СК РФ по Самарской области предъявлено обвинение местной жительнице в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), ранее в отношении нее судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорилось в сообщении СК РФ. По версии следствия, обвиняемая совершила преступление на почве неприязненных отношений: убила родственников в их квартире, а затем скрыла тела. Сообщалось также о корыстных мотивах предполагаемой убийцы. Установлено, что помещение было обработано раствором щелочи. Отмечалось, что Екатерина заранее готовилась к убийству и приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Установлено, что с 4 по 8 января Екатерина выносила из дома деда черные пластиковые мешки. По данным следствия, внучка экс-мэра не работала, Тархов с супругой содержали ее и снимали для нее квартиру в центре города. Известно, что после исчезновения деда и его жены Екатерина пыталась продавать их имущество.

На этом фоне израильский сайт Ynet в феврале 2025 года писал, что у обвиняемой есть ребенок от бывшего мужа-израильтянина, и может начаться судебная тяжба за опеку над ним. В публикации говорилось, что пара поженилась в 2017 году. Потом они разошлись, и Екатерина с ребенком уехала в Россию. Отец ребенка проживает в Израиле. Однако право на опеку может получить бабушка со стороны матери.