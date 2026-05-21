 

В Японии из-за пожара сгорело Святилище вечного пламени

21.05.2026, 13:19, Разное
  Поддержать в Patreon

На японском острове Миядзима, где расположено множество храмов и монастырей, сгорело Святилище Рейкадо, где находится зал вечного пламени. Огонь горит здесь на протяжении 1200 лет – с 806 года, когда его зажег буддийский монах Кукай – основатель святилища.

Сигнал о возгорании поступил в 8:30 по местному времени. Сгорел не только павильон, но и примыкавшая к нему постройка, языки пламени перекинулись на соседний лес. Пламя удалось погасить, пострадавших не было.

Отметим, что именно отсюда был доставлен вечный огонь для мемориала жертвам атомной бомбардировки Хиросимы. На протяжении своей долгой истории святилище горело не раз. Последний случай был зафиксирован в 2025 году. Тогда было решено, что причиной пожара стал сухой лес.

Однако с начала 2026 года пожары на религиозных объектах происходят все чаще. Так, в мае сгорел 300-летний синтоистский храм Фурумачи Атаго, посвященный противостоянию огню. Нередко пожары приводят к человеческим жертвам.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

22.05 / Глава национальной разведки США Тулси Габбард подала в отставку

22.05 / Трамп не будет присутствовать на свадьбе своего старшего сына

22.05 / Путин назвал «терактом» удар по колледжу в ЛНР и поручил минобороны РФ «подготовить ответ»

22.05 / Мэрия Магадана поблагодарила самого активного жалобщика на неправильную парковку, опубликовав его ФИО и адрес

22.05 / Минюст России обновил реестр «иноагентов», включив в него журналистку Ольгу Орлову

22.05 / Пенсионерам с пенсией выше средней по стране запретят подбирать просрочку на задворках супермаркетов

22.05 / Психологи выяснили, как на детей влияют обычные и интерактивные книги

22.05 / СК РФ провел обыски в Институте философии РАН из-за переводов Аристотеля

22.05 / Бизнес-джет Otto Phantom 3500 откажется от иллюминаторов ради превосходной аэродинамики

22.05 / Президент своим указом запретил падение акций VK

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике