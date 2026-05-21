 

«У вас же есть интернет»: глава КНР отказал в строительстве школы жителям Иркутской области

21.05.2026, 11:15, Разное
Секретариат председателя КНР Си Цзиньпина дал официальный ответ жителям микрорайона Берёзовый в Иркутской области на их просьбу о строительстве школы учебного учреждения в их местности. 

«Уважаемые жители Иркутской области, глава КНР, председатель Си внимательно изучил вашу просьбу и передал её специалистам министерства народного образования. Эксперты пришли к выводу, что строительство образовательного учреждения в вашем жилом массиве экономически нецелесообразно из‑за слишком малого числа учащихся», – говорится в ответном письме из Китая.

Власти КНР рекомендовали жителям Иркутской области «пользоваться интернетом и онлайн-обучением» с опорой на китайский опыт, а именно программу «Школа в кармане», позволяющую постигать науки при помощи современного смартфона и обучающих видео. В подарок своим «российским друзьям» из Поднебесной были высланы 500 гаджетов с регистрацией на крупнейшей в Китае образовательной платформе.

«Мы не сомневались в наших китайских друзьях, – прокомментировал ответ замминистра образования Иркутской области Виталий Цинь. – Школа даёт исключительно базовое образование, но можно реализоваться в жизни и не посещая это учебное заведение. Яркий пример тому – Ломоносов: он в школе не учился, а в МГУ поступил, ещё и великим учёным стал».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

