 

Для российских сайтов введут рейтинг соответствия традиционным ценностям

21.05.2026, 9:15, Разное
Роскомнадзор совместно с Минцифры и экспертным советом по духовно-нравственным ориентирам при администрации президента утвердил методику введения обязательного рейтинга традиционных ценностей для всех веб-ресурсов, функционирующих в доменных зонах .ru и .рф на предмет включения в белые списки Минцифры.

Согласно постановлению, каждый сайт получит оценку от 0 до 100 баллов по шкале соответствия базовым российским духовно-нравственным ориентирам, закреплённым в указе президента №809 от 09.11.2022 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Оценку будут проводить аккредитованные эксперты из числа представителей религиозных организаций, общественных объединений и профильных институтов РАН. Критерии включают тональность контента, визуальный ряд, лингвистические паттерны, наличие ссылок на ресурсы с низкой оценкой, а также семантический анализ пользовательских комментариев. Технически система будет работать в автоматическом режиме: ежедневно Роскомнадзор на основе анализа медиасреды и социологических данных будет вычислять минимально допустимый порог рейтинга. Сайты, чья оценка окажется ниже установленного значения, будут автоматически блокироваться на уровне ТСПУ без дополнительного уведомления. Порог может варьироваться в диапазоне от 45 до 85 баллов в зависимости от текущей обстановки.

Доступ к ресурсам с рейтингом ниже рекомендованного с использованием средств обхода ограничений (VPN, прокси, зеркал) приравнивается к поиску экстремистских материалов по статье 13.53 КоАП РФ. Пилотный запуск системы начнётся 15 мая 2026 года для государственных и социально значимых ресурсов, полное внедрение запланировано на 1 июня 2026 года. Владельцам сайтов рекомендуется заранее пройти добровольную экспертизу через портал «Госуслуги» и при необходимости скорректировать содержимое ресурсов. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

