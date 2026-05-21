 

Состоялась премьера российского лазерного комплекса защиты от БПЛА

21.05.2026, 8:33, Разное
  Поддержать в Patreon

В рамках мероприятия ЦИПР-2026, которое продолжает работу в Нижнем Новгороде, российским разработчиком «Инферит Безопасность» был представлен перспективный лазерный комплекс, ориентированный на защиту от ударов беспилотников объектов гражданского назначения, предприятий ТЭК, а также критической инфраструктуры.

Комплекс состоит из 3-киловаттного лазерного модуля, новейшего радара, системы видеонаблюдения, тепловизора, набора лидаров и лазерного дальномера. Все оборудование в составе единой системы функционирует под управлением специализированного ПО с алгоритмами искусственного интеллекта, способного в автоматическом режиме распознавать цели.

Новая разработка может работать непрерывно порядка 100 секунд со средним временем воздействия на выявленную цель от 3 до 5 секунд. Причем противодействие может быть как функциональным (ослепление), так и физическим (тепловым), а его эффективная дальность достигает 1000 метров при точности поражения более 90 %.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

22.05 / Глава национальной разведки США Тулси Габбард подала в отставку

22.05 / Трамп не будет присутствовать на свадьбе своего старшего сына

22.05 / Путин назвал «терактом» удар по колледжу в ЛНР и поручил минобороны РФ «подготовить ответ»

22.05 / Мэрия Магадана поблагодарила самого активного жалобщика на неправильную парковку, опубликовав его ФИО и адрес

22.05 / Минюст России обновил реестр «иноагентов», включив в него журналистку Ольгу Орлову

22.05 / Пенсионерам с пенсией выше средней по стране запретят подбирать просрочку на задворках супермаркетов

22.05 / Психологи выяснили, как на детей влияют обычные и интерактивные книги

22.05 / СК РФ провел обыски в Институте философии РАН из-за переводов Аристотеля

22.05 / Бизнес-джет Otto Phantom 3500 откажется от иллюминаторов ради превосходной аэродинамики

22.05 / Президент своим указом запретил падение акций VK

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике