Состоялась премьера российского лазерного комплекса защиты от БПЛА

В рамках мероприятия ЦИПР-2026, которое продолжает работу в Нижнем Новгороде, российским разработчиком «Инферит Безопасность» был представлен перспективный лазерный комплекс, ориентированный на защиту от ударов беспилотников объектов гражданского назначения, предприятий ТЭК, а также критической инфраструктуры.

Комплекс состоит из 3-киловаттного лазерного модуля, новейшего радара, системы видеонаблюдения, тепловизора, набора лидаров и лазерного дальномера. Все оборудование в составе единой системы функционирует под управлением специализированного ПО с алгоритмами искусственного интеллекта, способного в автоматическом режиме распознавать цели.

Новая разработка может работать непрерывно порядка 100 секунд со средним временем воздействия на выявленную цель от 3 до 5 секунд. Причем противодействие может быть как функциональным (ослепление), так и физическим (тепловым), а его эффективная дальность достигает 1000 метров при точности поражения более 90 %.