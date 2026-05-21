 

ВСУ — ночью перехвачены 109 из 116 БПЛА. МО РФ — сбит 121 беспилотник. Жертвы с обеих сторон

21.05.2026, 7:48, Разное
Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 21 мая 2026 года российские военные выпустили по Украине баллистическую ракету «Искандер-М» и 116 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 109 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания ракеты и 5 ударных БПЛА в 5 локациях, а также падения фрагментов в 4 локациях. Причинен значительный ущерб в Черниговской и Днепропетровской области, есть погибший и пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 21 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 121 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, Калмыкией, Крымом и акваторией Каспийского моря. Причинен значительный ущерб. В Сызрани двое погибших, есть пострадавшие. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

