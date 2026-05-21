 

Британская радиостанция по ошибке сообщила о смерти короля Карла

21.05.2026, 8:49, Разное
Британской радиостанции Radio Caroline пришлось принести извинения после того, как она передала в эфир сообщение о смерти короля Карла Третьего. Монарх в это время находился с визитом в Северной Ирландии.

«Причиной этого стала компьютерная ошибка. На всех британских станциях есть процедура на случай смерти короля, в надежде, что она не потребуется. Случайно она была задействована 19 мая, ошибочно сообщив о смерти Его Величества», – сообщил директор станции Питер Мур.

После передачи в эфир сообщения о смерти трансляция была прервана. Когда передачи возобновились, ведущие также поспешили извиниться перед слушателями. Запись передачи руководство здраво решило не выставлять на сайт станции.

