 

В Сызрани атакован НПЗ, есть погибшие

21.05.2026, 10:19, Разное
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об украинском воздушном ударе по Сызрани: «Из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие».

Чиновник не приводит подробностей, однако, согласно публикациям СМИ, был атакован Сызранский нефтеперерабатывающий завод, входящий в государственную корпорацию «Роснефть». Удар пришелся по одной из установок предприятия. Возник пожар.

НПЗ перерабатывает до 8,9 миллионов тонн нефти в год. В прошлом он неоднократно подвергался украинским ударам. Последние такие атаки были в ноябре 2025 года и в апреле 2026 года.

