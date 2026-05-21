Норму физической активности для защиты от инфаркта и инсульта повысили в четыре раза

Сердечно-сосудистые заболевания, такие как инфаркты, инсульты и фибрилляция предсердий, остаются главной причиной смертей в мире. Многочисленные исследования доказывают, что регулярная физактивность снижает риск их развития. Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым уделять не менее 150 минут в неделю умеренной или интенсивной физической активности. Эта рекомендация универсальна и рассчитана на всех, независимо от конкретного возраста и веса.

Однако давно известно, что реакция на одинаковый объем нагрузки у людей может сильно различаться. Это связывают с генетикой и степенью выносливости. Ученые ранее доказали, что низкая выносливость — не менее сильный фактор риска, чем курение или диабет. Но оставался вопрос: должен ли малоподвижный человек заниматься столько же, сколько тренированный сверстник, чтобы снизить риск в равной степени?

Авторы новой научной работы систематически оценили совместное влияние реальной двигательной активности и физиологической выносливости на риск сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого использовали данные британского биобанка UK Biobank, в котором собрана информация о здоровье полумиллиона человек.

Для анализа отобрали 17 088 добровольцев, которые носили на запястье акселерометры — точные датчики движения — в течение полной недели. Это позволило измерить реальное время умеренной и интенсивной активности в минутах. За добровольцами наблюдали в среднем около восьми лет, фиксируя возникновение сердечно-сосудистых событий: инфарктов, инсультов, мерцательной аритмии и сердечной недостаточности. Всего зарегистрировали 1233 таких случая. Результаты исследования опубликовали в журнале British Journal of Sports Medicine.

Исследование подтвердило, что выполнение стандартной нормы в 150 минут в неделю действительно полезно. Однако этот эффект оказался довольно слабым: снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний составило всего 8-9% по сравнению с полным отсутствием активности.

Вместе с этим ученые выявили эффект взаимодействия: чтобы добиться существенного снижения риска, например на 30%, требовалось заниматься в три-четыре раза больше — от 560 до 610 минут в неделю, то есть около полутора часов ежедневно. Причем людям с изначально низкой выносливостью требовалось даже чуть больше времени, чем тренированным, чтобы достичь того же улучшения.

Физические упражнения могут снизить риск развития рака и ослабить его симптомы Международная команда онкологов выяснила, что физическая нагрузка способна снизить риск образования злокачественных опухолей, а также улучшить качество жизни больных раком. naked-science.ru

Кроме того, даже после учета всей двигательной активности у людей с более высокой от природы или тренированной выносливостью оставался небольшой, но статистически значимый бонус: каждые пять единиц VO2max (показатель выносливости) снижали риск примерно на 10%. То есть у человека с хорошей физической формой риск болезней сердца был ниже просто за счет физиологических особенностей. Генетический анализ подтвердил это: люди, предрасположенные к высокой выносливости от природы, реже страдали от сердечной недостаточности.

Ученые пришли к выводу: существующие руководства по физической активности обеспечивают лишь минимальную страховку. Для реальной защиты сердца большинству людей необходимо двигаться гораздо больше — до одного часа в день. При этом физическая выносливость выступает не просто следствием активности, но самостоятельным фактором здоровья.