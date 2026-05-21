В Совете по правам человека призвали ограничить право публиковать ценники в Сети, чтобы «не позориться перед иностранцами»

Член Совета по правам человека Александр Ершихин призвал ограничить право россиян публиковать в Сети фото ценников из магазинов. По его словам, хотя роста цен в России на самом деле не наблюдается, отдельные снимки могут быть неверно столкованы» иностранцами.

По словам бывшего генерала МВД, назначенного сейчас начальником дисциплинарного департамента СПЧ, россияне не должны позорить свою страну.

«Одно дело, когда у нас кто-то здесь говорит о якобы подорожании – такому можно быстро втолковать, что это односторонняя волатильность, чтобы у него от зубов отскакивало. А иностранцы – они, к сожалению, вне зоны досягаемости и при этом не совсем дураки, два плюс два сложить могут. Видят ценники, сравнивают цифры и смеются над нами, что у нас всё якобы дорожает, не понимают экономическую специфику… Поэтому я вижу единственный выход, чтобы не позориться перед ними, запретить публиковать фото ценников и вообще запретить публичные обсуждения цен. Есть что поесть, не голодаем – и слава богу, как говорится», – сказал он.

Ранее Ершихин добился того, что в зале заседаний СПЧ портрет Андрея Сахарова заменили на портрет Феликса Дзержинского. По словам члена СПЧ, «правозащитник, как следует из самого этого слова, должен защищать право, то есть закон».

