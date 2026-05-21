 

Рубио заявил о «позитивных признаках» на переговорах с Ираном

21.05.2026, 20:18, Разное
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах с Ираном наблюдаются «позитивные признаки», однако подчеркнул, что Вашингтон готов рассмотреть и другие варианты, если дипломатия не приведет к соглашению. «Есть некоторые позитивные признаки, но я не хочу быть чрезмерно оптимистичным. Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни», – заявил госсекретарь США журналистам.

По словам Марко Рубио, президент США Дональд Трамп предпочел бы дипломатическое урегулирование с Ираном. «Это всегда было его предпочтением. Если нам удастся заключить хорошую сделку – будет прекрасно. Я не могу гарантировать, что это произойдет, но могу сказать, что мы сделаем все возможное, чтобы добиться соглашения».

При этом он отметил: «Если хорошей сделки не будет, президент ясно дал понять, что у него есть другие варианты. Я не буду уточнять, какие именно, но все и так понимают, о чем идет речь».

