Трамп — «Мы получим иранский уран и уничтожим его». Путин готов забрать уран в Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон, по всей видимости, уничтожит высокообогащенный уран из Ирана после того, как получит его под свой контроль.

«Мы получим его, – подчеркнул президент в ходе пресс-конференции. – Нам он не нужен, мы его не хотим. Вероятно, мы уничтожим его после того, как получим, но мы не позволим им сохранить его».

Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи якобы распорядился не вывозить обогащенный уран из страны. Позднее иранский чиновник, которого цитировала Al Jazeera, опроверг эти сообщения.

Судьбу иранского урана обсуждал и президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Китай и встречи с Си Цзиньпином. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Путин рассказал китайскому лидеру о предложении транспортировать и хранить иранский обогащенный уран на территории России.