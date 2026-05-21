В ООН предложили заменить международное право на шкалу обеспокоенности

Группа дипломатов представила в ООН проект реформы международного права, согласно которому сложные юридические процедуры предлагается заменить единой шкалой обеспокоенности от 1 до 10. По словам авторов инициативы, современная система слишком перегружена конвенциями, резолюциями и «исторически неоднозначными обязательствами».

Не каждая ситуация требует санкций, расследования или миротворческой миссии, считают в ООН. Иногда достаточно глубокой обеспокоенности, в редких случаях – крайней. Для исключительных ситуаций предусмотрена «тяжёлая артиллерия» – беспрецедентная обеспокоенность.

Проект предполагает, что при международных кризисах страны смогут не тратить месяцы на согласование формулировок, а сразу выбирать готовый уровень реакции. Например, уровень 3 означает «внимательно следим», уровень 6 – «призываем стороны к сдержанности», уровень 8 – «решительно осуждаем». Реформа снизит бюрократическую нагрузку на дипломатические ведомства и повысит прозрачность мировой политики. Первые тесты новой шкалы планируют провести на одном из конфликтов средней интенсивности, где все стороны уже выразили готовность к диалогу при условии, что он ни к чему не приведёт.

