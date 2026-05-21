 

В ООН предложили заменить международное право на шкалу обеспокоенности

21.05.2026, 18:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Группа дипломатов представила в ООН проект реформы международного права, согласно которому сложные юридические процедуры предлагается заменить единой шкалой обеспокоенности от 1 до 10. По словам авторов инициативы, современная система слишком перегружена конвенциями, резолюциями и «исторически неоднозначными обязательствами».

Не каждая ситуация требует санкций, расследования или миротворческой миссии, считают в ООН. Иногда достаточно глубокой обеспокоенности, в редких случаях – крайней. Для исключительных ситуаций предусмотрена «тяжёлая артиллерия» – беспрецедентная обеспокоенность.

Проект предполагает, что при международных кризисах страны смогут не тратить месяцы на согласование формулировок, а сразу выбирать готовый уровень реакции. Например, уровень 3 означает «внимательно следим», уровень 6 – «призываем стороны к сдержанности», уровень 8 – «решительно осуждаем». Реформа снизит бюрократическую нагрузку на дипломатические ведомства и повысит прозрачность мировой политики. Первые тесты новой шкалы планируют провести на одном из конфликтов средней интенсивности, где все стороны уже выразили готовность к диалогу при условии, что он ни к чему не приведёт.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

22.05 / Глава национальной разведки США Тулси Габбард подала в отставку

22.05 / Трамп не будет присутствовать на свадьбе своего старшего сына

22.05 / Путин назвал «терактом» удар по колледжу в ЛНР и поручил минобороны РФ «подготовить ответ»

22.05 / Мэрия Магадана поблагодарила самого активного жалобщика на неправильную парковку, опубликовав его ФИО и адрес

22.05 / Минюст России обновил реестр «иноагентов», включив в него журналистку Ольгу Орлову

22.05 / Пенсионерам с пенсией выше средней по стране запретят подбирать просрочку на задворках супермаркетов

22.05 / Психологи выяснили, как на детей влияют обычные и интерактивные книги

22.05 / СК РФ провел обыски в Институте философии РАН из-за переводов Аристотеля

22.05 / Бизнес-джет Otto Phantom 3500 откажется от иллюминаторов ради превосходной аэродинамики

22.05 / Президент своим указом запретил падение акций VK

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике