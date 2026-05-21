 

Состоялся первый полет прототипа двухместной версии истребителя Су-57

21.05.2026, 20:04, Разное
  Поддержать в Patreon

Одно из главных достоинств уже стоящего на вооружении ВКС России истребителя пятого поколения Су-57 — значительный потенциал, который его создателям еще предстоит реализовать.

Как сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в Госкорпорацию Ростех, начались летные испытания прототипа двухместной версии Су-57 — Су-57Д. Машину поднял в небо ведущий летчик-испытатель ОКБ Сухого, Герой России Сергей Богдан; вылет прошел штатно. Напомним: именно он 29 января 2010 года впервые поднял в небо первый в России истребитель пятого поколения — прототип нынешнего Су-57, Т-50.

После завершения испытаний Су-57Д благодаря своим уникальным характеристикам сможет использоваться как учебно-боевой самолет для обучения пилотов или как самолет боевого управления, с которого может осуществляться управление действиями объединенной группы пилотируемой и беспилотной авиации.

Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он может поражать как воздушные, так и наземные и морские цели, действовать круглосуточно, в сложных метеоусловиях и помеховой обстановке, а благодаря малой заметности — выполнять задачи в условиях противодействия современных систем ПВО.

Источник &#8212 Ростех

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

22.05 / Глава национальной разведки США Тулси Габбард подала в отставку

22.05 / Трамп не будет присутствовать на свадьбе своего старшего сына

22.05 / Путин назвал «терактом» удар по колледжу в ЛНР и поручил минобороны РФ «подготовить ответ»

22.05 / Мэрия Магадана поблагодарила самого активного жалобщика на неправильную парковку, опубликовав его ФИО и адрес

22.05 / Минюст России обновил реестр «иноагентов», включив в него журналистку Ольгу Орлову

22.05 / Пенсионерам с пенсией выше средней по стране запретят подбирать просрочку на задворках супермаркетов

22.05 / Психологи выяснили, как на детей влияют обычные и интерактивные книги

22.05 / СК РФ провел обыски в Институте философии РАН из-за переводов Аристотеля

22.05 / Бизнес-джет Otto Phantom 3500 откажется от иллюминаторов ради превосходной аэродинамики

22.05 / Президент своим указом запретил падение акций VK

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике