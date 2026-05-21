Состоялся первый полет прототипа двухместной версии истребителя Су-57

Одно из главных достоинств уже стоящего на вооружении ВКС России истребителя пятого поколения Су-57 — значительный потенциал, который его создателям еще предстоит реализовать.

Как сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в Госкорпорацию Ростех, начались летные испытания прототипа двухместной версии Су-57 — Су-57Д. Машину поднял в небо ведущий летчик-испытатель ОКБ Сухого, Герой России Сергей Богдан; вылет прошел штатно. Напомним: именно он 29 января 2010 года впервые поднял в небо первый в России истребитель пятого поколения — прототип нынешнего Су-57, Т-50.

После завершения испытаний Су-57Д благодаря своим уникальным характеристикам сможет использоваться как учебно-боевой самолет для обучения пилотов или как самолет боевого управления, с которого может осуществляться управление действиями объединенной группы пилотируемой и беспилотной авиации.

Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он может поражать как воздушные, так и наземные и морские цели, действовать круглосуточно, в сложных метеоусловиях и помеховой обстановке, а благодаря малой заметности — выполнять задачи в условиях противодействия современных систем ПВО.

