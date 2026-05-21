Нидерландский археолог задержан за отказ передать властям фрагменты «останков д’Артаньяна»

Нидерландский археолог Вим Дейкман был задержан полицией после того, как отказался передать городским властям Маастрихта фрагменты костей, которые могут принадлежать Шарлю де Бацу де Кастельмору шевалье д’Артаньян – прообразу одного из самых известных персонажей мировой литературы.

Как пишет DutchNews.nl, речь идет о фрагменте кости руки и двух зубах, которые были возвращены в начале мая из Германии после лабораторных исследований. Археолог лично забрал останки, заявив, что власти Маастрихта – формальные владельцы находки – собирались отправить их обратно обычной почтой, что он счел слишком рискованным.

Позднее Дейкман был освобожден. По данным газеты De Limburger, он передал кости, которые ранее отдал на хранение своему знакомому, чиновникам городского совета.

Напомним, в марте археологи, проводившие раскопки в церкви Святых Петра и Павла Маастрихта, высказали предположение, что они обнаружили скелет Шарля де Баца де Кастельмора шевалье д’Артаньян – прообраза одного из самых известных персонажей мировой литературы.

Находка была сделана после обрушения церковной крыши, повредившей пол. В ходе ремонтных работ перед алтарем были найдены останки. Их местоположение свидетельствовало, что речь идет об очень важном человеке, возможно – королевской крови. На уровне груди были найдены остатки мушкетной пули, и рядом с останками обнаружили французскую монету.

Д’Артаньян, гасконский дворянин, стал при Людовике XIV капитан-лейтенантом и фактическим командиром самой элитной в гвардии роты Серых королевских мушкетеров, получившей свое наименование по масти лошадей. Капитаном роты был сам монарх.

Д’Артаньян погиб в 1673 году во время одной из стычек при осаде французами Маастрихта, в отличие от литературного героя, так и не став маршалом. «Это был почти единственный человек, который сумел заставить людей любить себя, не делая для них ничего, что обязывало бы их к этому», – заявил король, узнав о гибели своего приближенного. Предположительно, причиной смерти прославленного мушкетера стала мушкетная пуля, попавшая в грудь.

Как это бывает во время осад, тело было быстро похоронено в районе церкви Святых Петра и Павла, могила впоследствии оказалась утраченной. Подлинность останков должен будет подтвердить анализ ДНК, и сейчас ученые сравнивают образец ДНК, извлеченный из зубов, с ДНК потомка семьи де Бац. Результаты экспертизы пока не опубликованы.

Отметим, что в 2008 году уже появлялись сообщение о нахождении останков д’Артаньяна.