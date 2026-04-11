 

Полиция Сан-Франциско задержала подозреваемого в нападении на дом Сэма Альтмана

11.04.2026, 6:53, Разное
В Сан-Франциско взят под стражу 20-летний мужчина, подозреваемый в совершении атак на объекты, принадлежащие компании OpenAI и ее главе Сэму Альтману. Об этом пишет телеканал ABC News со ссылкой на официальное заявление компании.

По данным правоохранительных органов, злоумышленник бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону дома Сэма Альтмана. В результате вспыхнул пожар у ворот резиденции. Сообщается, что пострадавших нет. Подозреваемому удалось скрыться с места происшествия до прибытия полиции.

Примерно через час тот же мужчина был замечен у штаб-квартиры OpenAI. По словам очевидцев, он вел себя агрессивно и угрожал поджечь здание. Прибывшие по вызову полицейские установили связь между двумя инцидентами и задержали подозреваемого.

В OpenAI подчеркнули, что в данный момент угрозы офисам и сотрудникам нет, ситуация находится под полным контролем. Расследование ведет подразделение полиции Сан-Франциско по расследованию поджогов при участии ФБР. В ближайшее время задержанному будут предъявлены официальные обвинения.

