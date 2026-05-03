 

Покупки в супермаркетах с 1 июня придётся придётся подтверждать через мобильное приложение. Через VPN оно работать не будет

03.05.2026, 16:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Российские супермаркеты с июня должны полностью прекратить обслуживать клиентов с VPN на телефоне – для этого они сейчас разрабатывают системы подтверждения покупок с помощью приложения. Соответствующее требование, как пишет газета «Коммерсант», поступило от правительства ещё в апреле на совещании.

Источник издания говорит, что в середине прошлого месяца руководство крупнейших ритейлеров вызвали на совещание с высокопоставленными чиновниками, на котором объявили им: начиная с этого лета, ни один человек с VPN на телефоне больше не должен иметь возможности совершать покупки как в онлайн, так и в офлайн режиме.

«Один из приглашённых поинтересовался, удалят ли приложение из «белых списков», если требование не будет выполнено. Ответ был такой: «Нет, из белых списков за это исключать никто не будет. Просто магазины твои закроем, если умничать ещё будешь». Там сформулировали чуть более приемлемо, но очень прозрачно. И вопросы сразу отпали у всех, под козырёк взяли и побежали айтишников напрягать», – рассказал собеседник.

На первом этапе будет объявлено, что для безопасности россиян каждую покупку им следует подтвердить через приложение в режиме онлайн – а оно, в свою очередь, не запустится со включенным VPN. На втором этапе программы магазинов перестанут работать даже если VPN просто установлен на устройстве.

«Суть системы в том, что кассир должен отсканировать QR-код из приложения покупателя, после чего у него открывается пятиминутное окно, чтобы принять оплату и закрыть чек. Та же схема и на кассах самообслуживания – показал код и можешь оплачивать. Разумеется, будут и лимиты – в день на один аккаунт можно будет открыть не больше трёх или пяти таких сессий, чтобы не было злоупотреблений. Кассиры получат право запрашивать у покупателя документы и сравнивать личность с информацией из приложения», – добавил источник издания.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

03.05 / В захоронении римских младенцев нашли императорский пурпур

03.05 / Швеция запустила в космос первый в своей истории спутник-шпион

03.05 / Представители республиканцев в Конгрессе США — «Вывод войск из Германии – сигнал Путину»

03.05 / «Рейв протеста» — незаконная вечеринка на французском полигоне собрала 40000 участников

03.05 / ДНК оказалась почти всегда частично открытой

03.05 / Верховный суд признал посещение концертов Стаса Михайлова замужними женщинами супружеской изменой

03.05 / Биоморфное будущее сингапурского художника Джеймса Нгуена

03.05 / Сеул проводит «Конкурс короткого сна» в страдающей от недосыпа Южной Корее

03.05 / В Минтруда анонсировали внедрение индивидуальных планов трудовой повинности через портал Госуслуг

03.05 / Зеленский — «В Новороссийске нанесен удар по танкерам российского теневого флота»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике