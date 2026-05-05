 

Плодовые мушки способны выживать при перегрузках в 13G

05.05.2026, 10:19, Разное
Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде поместили плодовых мушек в центрифугу, создав для них перегрузки до 13G. Насекомые выжили, дали потомство и восстановили нормальное поведение. Ученые использовали центрифугу для имитации гипергравитации. При перегрузке 4G в течение суток мухи становились гиперактивными. На уровнях, превышающих земное тяготение в 7, 10 и 13 раз, активность насекомых резко падала. Ученые отслеживали состояние мушек на протяжении жизни и через поколения. После суток при 4G мухи оставались гиперактивными неделями, но постепенно возвращались к норме. Те, кто подвергался более высоким перегрузкам, также постепенно восстанавливались.

Полученные данные указывают на интересный адаптационный механизм: мозг меняет стратегию распределения энергии в ответ на стресс. Гравитация прямо влияет на способность принятия решений об использовании энергии и движении — действовать или экономить ресурсы. Исследователи также заметили изменения в накоплении жира и метаболизме насекомых. Команда выращивала лабораторных мух в течение 10 поколений, создав им условия гипергравитации. Насекомым пришлось жить, спариваться и размножаться в постоянном стрессе, что ставит под глубокое сомнение устоявшиеся представления об уязвимости и хрупкости живых организмов в экстремальных условиях.

Эти эксперименты помогут понять реакцию человеческого тела на высокие перегрузки — от летчиков до астронавтов, возвращающихся на Землю. Понимание эффектов гравитации приобретает большое значение на фоне развития космической индустрии. Жизнь может адаптироваться к сложным условиям лучше, чем ожидалось — даже под воздействием, которое кажется запредельным.Источник &#8212 Journal of Experimental Biology

