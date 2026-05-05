Пит Хегсет — «Прекращение огня с Ираном остается в силе»

Военный министр США Пит Хегсет заявил, выступая в Пентагоне на совместной пресс-конференции с главой Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном, что режим прекращения огня с Ираном сохраняется – несмотря на события 4 мая.

«Мы не ищем боя, но нельзя допустить, чтобы Иран блокировал невинные страны и их товары, не допуская их в международные воды», – заявил он, сообщив, что важная цель американской операции в районе Ормузского пролива – не допустить, чтобы беднейшая часть населения планеты столкнулась с нехваткой необходимого.

«Если Иран помешает операции «Проект свобода», то он столкнется с сокрушительной американской мощью. Над Ормузским проливом развернут красный-бело-синий купол», – заявил министр.

Генерал Кейн сообщил, что с вступления в силу соглашения о прекращении огня иранцы более десяти раз атаковали американские силы. Однако он отметил, что интенсивность этих нарушений на данном этапе не достигает уровня, необходимого для возобновления полномасштабных военных действий.