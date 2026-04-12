 

Пакистан призвал США и Иран сохранить прекращение огня

12.04.2026, 12:23, Разное
  Поддержать в Patreon

Министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар после безрезультатного завершения проходивших в Исламабаде ирано-американских переговоров призвал стороны сделать все возможное для сохранения прекращения огня.

«Крайне важно, чтобы стороны сохранили приверженность перемирию. Пакистан продолжит играть роль в содействии переговорам между Ираном и США», – говорится в заявлении, опубликованном от его имени.

Несколькими часами ранее американская делегация покинула Пакистан. Ее глава, вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что переговоры, продолжавшиеся 21 час, закончились безрезультатно. В их срыве он обвинил Иран.

«Отсутствие соглашения – плохие новости, и плохие они в первую очередь для Ирана. Мы возвращаемся в США без договора. Мы с самого начала четко обозначили наши красные линии», – заявил он, отметив, что Иран отверг требование отказаться от ядерных разработок.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике