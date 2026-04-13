Отчет по антисемитизму — 2025 год стал рекордным по числу убийств евреев в западных странах

В преддверии Дня памяти жертв Катастрофы и героизма Тель-Авивский университет опубликовал ежегодный отчет об антисемитизме в мире. Этот документ указывает на рост числа случаев насилия во многих странах и на рекордное за три десятилетия число убитых евреев на Западе.

В соответствии с отчетом об антисемитизме, в 2025 году были зарегистрированы 20 убийств на почве антисемитизма в четырех различных инцидентах – это самый высокий показатель, зафиксированный более чем за 30 лет.

Отчет также показывает резкий рост числа физических нападений в западных странах по сравнению с 2024 годом. Наиболее тяжелые данные зафиксированы в Австралии, где 15 человек были убиты в теракте во время праздника Ханука неподалеку от Сиднея, и в Канаде, где число инцидентов выросло в три раза по сравнению с 2022 годом.

Профессор Ирвин Котлер, бывший министр юстиции Канады, подчеркнул, что в его стране евреи составляют около одного процента населения, однако становятся целью в 72% преступлений на почве ненависти – этот показатель свидетельствует о том, что риск для еврея стать жертвой преступления на почве ненависти в 25 раз выше, чем для любой другой группы меньшинств.

В Великобритании и Нью-Йорке число антисемитских инцидентов продолжило расти и после окончания войны в Газе: по мнению составителей отчета, это свидетельствует о том, что антисемитизм в этих странах превратился в устойчивую тенденцию, которая уже не зависит напрямую от событий в сфере безопасности в Израиле.

Во Франции и Германии было зафиксировано снижение общего числа инцидентов, однако количество случаев физического насилия осталось стабильным и даже немного выросло. В Бельгии и Италии зафиксирован тревожный рост как общего числа инцидентов, так и физических нападений. В Мексике, Испании и Новой Зеландии также отмечен рост, тогда как в таких странах, как Южная Африка и Чили, по сравнению с 2024 годом зафиксировано снижение.

Значительная часть отчета была посвящена критике деятельности правительства Израиля в этой сфере. Исследователи пришли к выводу, что правительство не предприняло значимых шагов для борьбы с этим явлением, и даже утверждали, что заявления высокопоставленных политиков расширили понятие «антисемитизм» за пределы его первоначального контекста, чем нанесли ущерб эффективности борьбы. В отчете рекомендовано закрыть министерство по борьбе с антисемитизмом и передать его полномочия и бюджеты напрямую дипломатическим представительствам на местах, пишет новостная служба «Кан».