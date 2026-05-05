Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1532-й день войны

Минобороны РФ 5 мая 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: «Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, используемым в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ясная Поляна, Червоный Пахарь, Степное и Кондратовка Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ивановка, Чайковка, Избицкое и Липцы Харьковской области. Противник потерял свыше 200 военнослужащих, 13 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Шапковка, Шийковка, Дружелюбовка, Новый Мир, Чернещина Харьковской области, Татьяновка, Святогорск, Пришиб и Сидорово Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Артема, Кривая Лука, Константиновка, Рай-Александровка, Алексеево-Дружковка и Николаевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 165 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Веселое, Новотроицкое, Святогоровка, Белицкое, Доброполье, Новониколаевка Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и восемь автомобилей. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Лесное, Великомихайловка, Добропасово Днепропетровской области, Розовка, Барвиновка, Долинка, Верхняя Терса, Шевченковское и Воздвижевка Запорожской области. Противник потерял до 290 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 12 автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Камышеваха, Юрковка и Кирово Запорожской области. Уничтожены более 50 военнослужащих, 17 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, шесть крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 601 беспилотный летательный аппарат самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 142247 беспилотных летательных аппаратов, 658 зенитных ракетных комплексов, 29177 танков и других боевых бронированных машин, 1714 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34777 орудий полевой артиллерии и минометов, 60865 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 213900 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих (данные не обновлялись с февраля 2026 года).

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры «значительно выше». Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).