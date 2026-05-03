Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1530-й день войны

Минобороны РФ 3 мая 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Рыбица, Пустогород, Новая Слобода, Хмелевка и Диброва Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника двух тяжелых механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Амбарное и Рясное Харьковской области. Противник потерял свыше 175 военнослужащих, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Пристен, Петровка Харьковской области, Святогорск и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер «Буцефал», четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей и три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Кондратовка, Алексеево-Дружковка, Пискуновка, Рай-Александровка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 160 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак» и 17 автомобилей. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, пяти бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населенных пунктов Приют, Водянское, Белицкое, Доброполье, Шевченко, Василевка, Кучеров Яр Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 320 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Долинка, Ровное, Лесное, Чаривное, Омельник, Воздвижевка Запорожской области, Гавриловка, Покровское и Великомихайловка Днепропетровской области. Противник потерял свыше 330 военнослужащих, два бронетранспортера, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Новокаиры, Новоалександровка Херсонской области и Димитрово Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 14 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм американскую самоходную артиллерийскую установку «Paladin», и две станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 740 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 141139 беспилотных летательных аппаратов, 658 зенитных ракетных комплексов, 29146 танков и других боевых бронированных машин, 1712 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34729 орудий полевой артиллерии и минометов, 60680 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 213900 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих (данные не обновлялись с февраля 2026 года).

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры «значительно выше». Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).