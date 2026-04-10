От цифровых платформ потребовали ограничить пользователей, у которых установлены клиенты Telegram и YouTube

Крупнейшие отечественные цифровые платформы, включая маркетплейсы, получили от правительства предписание с 30 апреля 2026 года реализовать «технический механизм ограничения доступа» для пользователей, на мобильных устройствах которых обнаружены клиентские приложения Telegram и YouTube.

Мера направлена на «обеспечение последовательности цифровой политики». Чтобы проверить устройство на наличие запрещённых приложений, приложения маркетплейсов запросят расширенные права доступа.

«Если пользователь применяет инструменты, признанные угрозой информационному суверенитету, он не сможет одновременно пользоваться привилегиями доверенной цифровой среды. Список ограниченных приложений в будущем будет расширяться», – говорится в методических материалах.

При обнаружении запрещённого ПО будет выдано уведомление о необходимости его немедленно удалить для продолжения работы с сервисом. Кроме того, приложения будут стараться выявлять наличие на устройстве нескольких пользовательских профилей (разрешён лишь один) – в этом случае они тоже откажутся работать.

Платформы, не выполнившие требования до 30 апреля 2026 года, будут автоматически удалены из белых списков. Кроме того, им отключат приём платежей через национальные платёжные системы и запретят размещать рекламу.

