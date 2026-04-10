 

От цифровых платформ потребовали ограничить пользователей, у которых установлены клиенты Telegram и YouTube

10.04.2026, 19:48, Разное
  Поддержать в Patreon

Крупнейшие отечественные цифровые платформы, включая маркетплейсы, получили от правительства предписание с 30 апреля 2026 года реализовать «технический механизм ограничения доступа» для пользователей, на мобильных устройствах которых обнаружены клиентские приложения Telegram и YouTube.

Мера направлена на «обеспечение последовательности цифровой политики». Чтобы проверить устройство на наличие запрещённых приложений, приложения маркетплейсов запросят расширенные права доступа.

«Если пользователь применяет инструменты, признанные угрозой информационному суверенитету, он не сможет одновременно пользоваться привилегиями доверенной цифровой среды. Список ограниченных приложений в будущем будет расширяться», – говорится в методических материалах.

При обнаружении запрещённого ПО будет выдано уведомление о необходимости его немедленно удалить для продолжения работы с сервисом. Кроме того, приложения будут стараться выявлять наличие на устройстве нескольких пользовательских профилей (разрешён лишь один) – в этом случае они тоже откажутся работать.

Платформы, не выполнившие требования до 30 апреля 2026 года, будут автоматически удалены из белых списков. Кроме того, им отключат приём платежей через национальные платёжные системы и запретят размещать рекламу.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике