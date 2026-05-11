Орангутан Бату из новосибирского зоопарка извинился за своё поздравление с Днём Победы

Пресс-служба Новосибирского зоопарка им. Шило распространила текст обращения орангутана Бату. В этом документе он приносит горожанам извинения за своё появление на билборде с поздравлением в честь Дня Победы.

Калимантанскому орангутану Бату 26 лет. Он родился в чешском зоопарке и приехал в Новосибирск только в девятилетнем возрасте. Видимо, из-за этого он время от времени допускает «неполиткорректные» поступки, которые неоднозначно воспринимаются гражданами и руководством города. После начавшегося накануне 9 мая скандала Бату готов был записать видео с извинениями, однако в карантинном вольере, где его заперли в наказание, смог лишь написать текст на обрывке старой афиши.

«Я приношу искренние извинения всем, кого обидела моя морда на билборде. Честное слово, я хотел просто поздравить всех с праздником и никого не собирался обижать. Прошу не наказывать работников зоопарка, они хорошие и не имеют отношения к моему проступку», – пишет Бату.

Бату не впервые попадает в политические скандалы. В 2022 году он без разрешения исполнительной власти победил на выборах талисмана новогодней столицы России. Поскольку мэрия ещё до начала голосования утвердила в качестве талисмана другое животное, голосование пришлось «корректировать» жёсткими методами и оно фактически было сорвано, а Бату получил странную травму локтя.

Новосибирское отделение «Единой России» соберётся после праздников и обсудит персональное дело орангутана Бату. Возможно, он будет исключён из числа участников думских праймериз партии.

