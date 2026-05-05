 

Ноттингем претендует на звание «подземной столицы» Европы

05.05.2026, 8:18, Разное
Епископ Ассер еще в IX веке называл английский Ноттингем «местом множества пещер», и к сегодняшнему дню этому собрано множество документальных свидетельств. И процесс еще не закончен – власти города честно признают, что им неизвестно количество пещер, которые расположены под различными зданиями. Горожане не придают им значения, потому что точно такие же находятся везде по соседству, а коммунальные службы в среднем находят по 2 новых пещеры каждую неделю.

Ноттингем стоит на мягком песчанике, который легко поддается обработке. Обратная сторона – такой грунт неустойчив, поэтому вместо сети каменоломен, как в других местах, здесь почти все пещеры разрозненные и небольшие, что и затрудняет их поиск. Фактически, на протяжении тысячи лет местные жители копали под свои нужды самые разные подземные сооружения. И этот процесс продолжался вплоть до Второй Мировой войны, когда пещеры стали адаптировать под бомбоубежища.

Археологи и строители солидарны в том, что точное количество пещер под Ноттингемом никогда не будет установлено. Во-многом потому, что они являются частью застройки, при ремонте или сносе которой (в основном, для прокладки новых дорог) полностью или частично уничтожаются. В других случаях пещеры век от века меняют свое назначение — от складов до подпольных мастерских и захоронений, а потому либо забываются, либо переделываются во что-то другое.Источник &#8212 MSN

