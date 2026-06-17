«Никакого еврейского лобби не существует»: Израиль ввёл санкции против Александра Лукашенко за антисемитские высказывания

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписал указ о введении санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко, который накануне обвинил «еврейское лобби и израильтян» в обмане Москвы.

«Никакого «еврейского лобби» не существует, поэтому мы не можем оставить подобные антисемитский выпад без ответа. Гражданин Лукашенко дорого заплатит за свою клевету», – сказал Нетаньяху.

Белорусский лидер больше не сможет открыть счета в израильских банках и приобрести билеты авиакомпании «Эль Аль». Если он в течение недели не принесёт публичных извинений, то против него могут быть введены новые санкции.

«Ему может быть ограничена возможность приезжать в Израиль, также прорабатывается вопрос ограничения экспорта израильской высокотехнологичной продукции в Белоруссию», – пишет авторитетная газета «Час Иерусалима» со ссылкой на советника Нетаньяху.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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