 

«Никакого еврейского лобби не существует»: Израиль ввёл санкции против Александра Лукашенко за антисемитские высказывания

17.06.2026, 13:04, Разное
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписал указ о введении санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко, который накануне обвинил «еврейское лобби и израильтян» в обмане Москвы.

«Никакого «еврейского лобби» не существует, поэтому мы не можем оставить подобные антисемитский выпад без ответа. Гражданин Лукашенко дорого заплатит за свою клевету», – сказал Нетаньяху.

Белорусский лидер больше не сможет открыть счета в израильских банках и приобрести билеты авиакомпании «Эль Аль». Если он в течение недели не принесёт публичных извинений, то против него могут быть введены новые санкции.

«Ему может быть ограничена возможность приезжать в Израиль, также прорабатывается вопрос ограничения экспорта израильской высокотехнологичной продукции в Белоруссию», – пишет авторитетная газета «Час Иерусалима» со ссылкой на советника Нетаньяху.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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