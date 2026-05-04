Накануне Дня победы украинские беспилотники атаковали Москву

В ночь на 4 мая дроны ВСУ нанесли удары по Москве и Московской области. Сообщается о нескольких взрывах. Так, на Мосфильмовской улице беспилотник попал в высотный жилой дом. По официальным данным, пострадавших нет.

Отмечается, что здание, ставшее целью удара, расположено всего в шести километрах от Кремля и Красной площади, где 9 мая должен пройти парад в честь Дня победы. Ранее министерство обороны РФ сообщило, что в связи с текущей обстановкой он пройдет без военной техники.

В РФ опасаются, что Украина нанесет по параду воздушный удар. Президент РФ Владимир Путин при посредничестве президента США Дональда Трампа предложил Украине объявить на 9 мая перемирие. Также сообщается, что к российской столице стягиваются комплексы ПВО.