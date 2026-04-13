 

Над Грецией заметили секретный американский стелс-беспилотник

13.04.2026, 14:59, Разное
В воздушном пространстве Греции над городом Ларисса был обнаружен секретный американский разведывательный беспилотник RQ-180, разработанный (предположительно) компанией Scaled Composites, подразделением Northrop Grumman.

В отличие от своих предшественников, RQ-180 оснащен передовыми стелс-технологиями и выполнен по схеме «летающее крыло», аналогичной стратегическому бомбардировщику B-2 Spirit. Информация о RQ-180 засекречена, однако по некоторым данным, он оснащен новейшими датчиками радиотехнической разведки, электронного наблюдения и камерами высокого разрешения.

Считается, что RQ-180 поступил на вооружение в середине 2010-х годов и используется в интересах разведывательных служб США. Беспилотник летает на высотах выше 18000 м и может оставаться в воздухе более суток в зависимости от выполняемой задачи.

Источник &#8212 The War Zone

ПОСЛЕДНЕЕ

13.04 / Трамп — «Иран хочет возобновить переговоры. К нам уже обратились»

13.04 / Федеральный суд отклонил иск Трампа против WSJ на сумму 10 млрд долларов

13.04 / Французская корпорация Lafarge признана виновной в финансировании террора

13.04 / Во избежание новых наводнений Махачкала избавится от самостроя: все самовольные постройки получат надлежащие документы

13.04 / Трамп пообещал бороться с иранскими ударными катерами как с судами наркоторговцев

13.04 / 65-летний глава Госкоммолодёжи проиграл компьютеру в шашки на кибертурнире и назвал программистов «дебилами-ЕГЭшниками»

13.04 / Ученые показали, как искусственные атомы ведут себя под воздействием света

13.04 / В Италии предъявлены обвинения водителю «скорой», подозреваемому в убийствах пациентов

13.04 / В рассекреченных документах ЦРУ нашли план Аллена Даллеса по уничтожению СССР с помощью цензуры

13.04 / Древние люди добывали камень еще 220 000 лет назад в Южной Африке

