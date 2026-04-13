Над Грецией заметили секретный американский стелс-беспилотник

В воздушном пространстве Греции над городом Ларисса был обнаружен секретный американский разведывательный беспилотник RQ-180, разработанный (предположительно) компанией Scaled Composites, подразделением Northrop Grumman.

В отличие от своих предшественников, RQ-180 оснащен передовыми стелс-технологиями и выполнен по схеме «летающее крыло», аналогичной стратегическому бомбардировщику B-2 Spirit. Информация о RQ-180 засекречена, однако по некоторым данным, он оснащен новейшими датчиками радиотехнической разведки, электронного наблюдения и камерами высокого разрешения.

Считается, что RQ-180 поступил на вооружение в середине 2010-х годов и используется в интересах разведывательных служб США. Беспилотник летает на высотах выше 18000 м и может оставаться в воздухе более суток в зависимости от выполняемой задачи.

Источник — The War Zone